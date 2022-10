Totti, lo straziante messaggio per la morte di Francesco Valdiserri

ROMA - Anche Francesco Totti si stringe alla famiglia Valdiserri per la scomparsa di Francesco , il diciottenne investito nella notte in Via Cristoforo Colombo da un'auto guidata da una ventitreenne risultata positiva all'esame alcolemico tre volte oltre il limite consentito (1,5 g/l), e non negativa ai cannabinoidi.

L'ex capitano della Roma ha ricordato Francesco (chiamato così dalla mamma Paola proprio in suo onore) sul corriere.it: "Quando arriva la notizia della perdita di un figlio in questo modo non sai da dove iniziare a scrivere. Luca e Paola hanno percorso la mia crescita da ragazzo a uomo fino a padre. Da giovane calciatore a professionisti, la strada è stata lunga... E quando chiamano il figlio Francesco, cosa puoi dire oggi? Mi sento solo di stringerli a me con tanto affetto, per un dolore così grande che non si può neanche immaginare. Paola, Luca e Daria vi sono vicino con il cuore. Francesco sarai per sempre un angelo".

Le parole strazianti di Totti si uniscono al cordoglio del mondo della politica e dello sport. Tante società hanno inviato messaggi di vicinanza alla famiglia Valdiserri, ai genitori Luca e Paola giornalisti del Corriere della Sera.