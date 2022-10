Roma-Napoli, Pruzzo: “Il pari va bene, ma attenti ad Abraham”

ROMA - Si sono ritrovati dopo qualche anno per la presentazione del libro “Er gol di Turone era bono”, dove Ramon è protagonista suo malgrado, e hanno cominciato a parlare in dialetto ligure come un tempo. Roberto Pruzzo e Maurizio Ramon Turone sono stati tra i protagonisti di quella fantastica Roma che agli albori degli anni Ottanta del secolo scorso, sotto la regia del grande Nils Liedholm, sfiorò e poi vinse lo scudetto. Lo avrebbe vinto con due anni di anticipo, se quel gol di Turone a Torino contro la Juventus non fosse stato annullato. «E se avessimo vinto quello scudetto ne avremmo vinti altri cinque di fila...», sospira Roberto Pruzzo. Si sono ritrovati a Roma alla vigilia della super sfida contro il Napoli e stasera saranno all’Olimpico. Allo stadio non vanno spesso e neppure volentieri, loro appartengono a un calcio diverso, più genuino, più vero. Ma stasera non hanno dubbi da che parte stare: la Roma è rimasta loro nel cuore. Pruzzo ha una grande stima per Spalletti, ma è convinto che Mourinho possa metterlo in difficoltà: «Il Napoli oggi è la squadra che gioca meglio in Italia, avete visto come è andato a vincere ad Amsterdam contro l’Ajax? Ha trovato il georgiano che è un fenomeno, Osimhen è uno che se te lo ritrovi di fronte ti mette paura. E’ una squadra in salute. Io un pareggio me lo prenderei e me lo terrei stretto. In questi casi meglio due feriti che un morto. La Roma manterrebbe intatte le sue ambizioni, perché resterebbe imbattuta in un altro scontro diretto». Turone non è d’accordo: «Io non firmerei per un pareggio, la Roma se la deve giocare, io punto tutto sulla Roma». Il calcio è cambiato ed è cambiato anche il rapporto con i giornalisti. Oggi Pruzzo fa l’opinionista: «Sì, ma voi eravate anche un po’ complici della squadra. Era un bel rapporto, onesto. I giornalisti entravano negli spogliatoi, magari bevevano qualcosa con noi durante il ritiro. Era un rapporto diverso rispetto a quello di oggi».

Kvara super Stasera Roma-Napoli sarà una sfida che vale per lo scudetto. Pruzzo scherza: «Come si chiama il georgiano?». Kvaratskhelia. Si inserisce Turone: «Finalmente abbiamo rivisto un giocatore dribblare! Con lui il Napoli non torna indietro, ma attacca soltanto. Oggi vedo solo squadre che arrivano in area di rigore e tornano indietro. Kvara invece va dentro, si inserisce, ha una tecnica incredibile, e non ha paura di sbagliare o di azzardare. Oggi c’è meno tecnica in campo rispetto al passato. E’ un calcio più fisico e meno tecnico. Perché la tecnica manca dalla base, dai settori giovanili. Adesso da molte parti nelle giovanili prendono il ragazzo alto e forte, mentre uno basso invece lo scartano. Bravo il Napoli a prenderlo». Roma-Napoli è già una sfida scudetto? I pareri sono discordanti. Turone: «Per me ancora no. E’ una partita importante, ma è ancora presto per capire chi sarà davanti alla fine della stagione». Pruzzo: «Per me sarebbe tanto tanto importante se la Roma vincesse questa partita. Manderebbe proprio un bel segnale». Stasera insieme all’Olimpico per vedere l’effetto che fa. Pruzzo scherza: «Io sì, vado, adesso sto cercando di convincere Ramon a venire con me. Vogliamo vedere l’Olimpico pieno, uno spettacolo meraviglioso». Riceveranno grandi applausi quando li inquadreranno: «Ce li siamo pure meritati (ride, ndr)». L’assenza di Dybala si farà sentire. Il bomber è un suo estimatore: «Pesa davvero tanto, anche per questo mi prendo il pareggio senza pensarci. Perché la Roma non è cinica, sbaglia davvero troppi gol in tutte le partite. Anche davanti alla porta: ci sono dei limiti che a questi livelli vanno migliorati».