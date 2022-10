Venditti e Ultimo commentano Roma-Napoli: "Sul gol di Osimhen..." VIDEO

“Che non si dica che faccio le dirette solo quando la Roma vince”. Antonello Venditti la prende con sportività e al termine di Roma-Napoli condivide il suo giudizio sulla partita attraverso i social. Il cantautore romano, arcinoto tifoso giallorosso, ha seguito la sfida dell'Olimpico in compagnia di un altro grande romanista, il rapper Ultimo . “Stasera non c’è niente da dire, o meglio sul gol subito ci sarebbe molto da dire. Il portiere toglie la mano in quel modo… - ha commentato nel video condiviso su Instagram riferendosi all'azione che ha portato alla rete di Osimhen - C’è qualcosa che non funziona".

Roma-Napoli, il commento di Venditti e Ultimo sui social

Un vero peccato, secondo Venditti, per com'è andata la partita. "La Roma ha fatto tanto per imbrigliare il Napoli e la cosa era quasi riuscita. Poi quell’azione, e non si può parlare di azione isolata perché il Napoli ci ha provato sempre, ha deciso. La Roma poteva giocarsela diversamente". "Il Napoli al momento è la squadra più bella del campionato. Non so cosa sia successo alla fine, ho visto alcune cose che non ho capito, di nervosismo puro che è da biasimare". "Alla fine quello che conta è l'amicizia, anche quella tra Roma e Napoli", ha concluso inquadrando l'amico Ultimo.