Mourinho e il dialogo in campo con Ndombele: il bel gesto dopo Roma-Napoli

ROMA - L'atteso scontro al vertice tra Roma e Napoli si è concluso con la pesantissima vittoria degli ospiti: il gol di Osimhen a 10' dal novantesimo fa volare gli azzurri di Spalletti che conservano il primo posto in Serie A dall'assalto del Milan , ora al secondo posto a soli 3 punti dai partenopei. Un successo di importanza capitale per il Napoli che ha potuto contare anche sull'apporto di un ritrovato Tanguy Ndombele . Il centrocampista francese è stato uno dei protagonisti della vittoria del Napoli grazie ai suoi pericolosi inserimenti offensivi, uno dei quali, al 39' del primo tempo, ha fruttato un calcio di rigore poi revocato dal Var .

Roma-Napoli, il Var salva Irrati: ecco perché su Ndombele non è rigore

Ndombele-Mou, che affetto!

Il 25enne centrocampista francese si è reso protagonista di un altro episodio, a fine gara, diventato presto virale sui social. Al termine del big match dell'Olimpico il giocatore è stato infatti raggiunto dal suo ex allenatore ai tempi del Tottenham, José Mourinho, che lo ha abbracciato per poi sussurrargli qualcosa all'orecchio, senz'altro inerente l'episodio del calcio di rigore poi revocato ai partenopei. Proprio Mou, che stravede per il centrocampista francese, aveva investito ben 62 milioni di euro (più 10 di bonus) per portarlo agli Spurs dall'Olympique Lione nell'estate del 2019. I due hanno poi lavorato insieme fino all'aprile del 2021 quando Mou venne esonerato con il Tottenham ancorato al settimo posto in Premier League. Un affetto, intatto nel tempo, che legava e lega ancora oggi l'attuale centrocampista del Napoli e lo 'Special One': una stima reciproca che travalica la rivalità del campo.