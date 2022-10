La Roma riparte da Helsinki subito dopo la vittoria in Europa League. L'arrivo a Fiumicino è previsto all'alba di venerdì mattina per questo Mourinho, complice anche il successo in coppa, ha deciso di dare un giorno di riposo alla squadra. Ripresa prevista sabato, domenica la partenza per Verona dove, lunedì, la Roma affronterà l'Hellas.