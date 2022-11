Roma, istinto e razionalità

opravvivere. Questo aveva chiesto José Mourinho alla Roma prima di incrociare il Verona . Sopravvivere fino a metà novembre, fino alla sospensione del campionato. Quando riprenderà a gennaio avrà anche Dybala (Mondiale permettendo), Wijnaldum , il miglior Spinazzola , il miglior Zaniolo che ieri ha chiesto il cambio dopo pochi minuti della ripresa. Ma per rendere possibile questa sopravvivenza, José ieri ha dovuto metterci tanto del suo. A Verona ha vinto con i cambi: per il diciottenne Volpato gol e assist, per il trentaquattrenne Matic (appena recuperato dall’ultimo infortunio) prestazione, traversa e assist, per El Shaarawy tanta corsa e gol a chiudere una gara fino a quel momento assai tormentata.

S opravvivere. Questo aveva chiesto José Mourinho alla Roma prima di incrociare il Verona . Sopravvivere fino a metà novembre, fino alla sospensione del campionato. Quando riprenderà a gennaio avrà anche Dybala (Mondiale permettendo), Wijnaldum , il miglior Spinazzola , il miglior Zaniolo che ieri ha chiesto il cambio dopo pochi minuti della ripresa. Ma per rendere possibile questa sopravvivenza, José ieri ha dovuto metterci tanto del suo. A Verona ha vinto con i cambi: per il diciottenne Volpato gol e assist, per il trentaquattrenne Matic (appena recuperato dall’ultimo infortunio) prestazione, traversa e assist, per El Shaarawy tanta corsa e gol a chiudere una gara fino a quel momento assai tormentata.

La Roma ha finito a Verona con le sostituzioni alla... Mourinho, un classico soprattutto quando c’è la possibilità concreta (un uomo in più dal 36' del primo tempo) per rimontare e vincere. Al 95' in campo c’erano tre centravanti, Abraham, Belotti e Shomurodov, più El Shaarawy terzino sinistro in una difesa a quattro, più Pellegrini rifinitore, più Volpato. Così Mourinho ha vinto una partita che vale doppio per due o tre ragioni: cancella (in parte) la sconfitta col Napoli, dà seguito al successo di Helsinki e si infila precisa alla vigilia di una settimana decisiva che comprende la sfida per l’Europa con il Ludogorets e soprattutto il derby che ora i giallorossi possono aspettare da quarti in classifica, proprio davanti alla Lazio e anche all’Inter, appena scavalcate.