Roma, le pagelle di Verona: Zaniolo lotta, Camara corre

Mourinho (all.) 7 L’ha vinta lui. Direte voi: gli ha girato anche bene. Ma bisogna scegliere i cambi giusti, anche senza guardare al pedigree. Volpato è la mossa da copertina, certo. Però pure Matic da centrale difensivo, e addirittura uomo assist, non è niente male.

Rui Patricio 6

Viene sorpreso dalla parabola killer del gol. Bella la parata a tempo scaduto su Sulemana.

Mancini 6

In una partita scorbutica tiene a freno il carattere sanguigno. Sostituito per l’assalto finale.

Matic (21’ st) 7

Fondamentale, anche se a mezzo servizio. Entra da centrale sinistro, colpisce una traversa, crea dal nulla la giocata che consente a Volpato di segnare.

Smalling 6

Serata non facile. Sbaglia diversi appoggi, fatica a contenere fisicamente gli attaccanti del Verona.

Ibañez 6

Imperfetto anche lui. Ma quando c’è bisogno di usare modi spiccioli non si tira indietro.

Roma, istinto e razionalità

Karsdorp 6,5

È in crescita atletica. Attacca bene, invitando due volte Abraham al banchetto. In difesa però non sempre azzecca i tempi.

Cristante 6

Si presenta alla partita con un paio di errori, poi risale. Mou lo toglie perché rischia guai con un cartellino sul groppone. Domenica c’è il derby....

El Shaarawy (1’ st) 6,5

Prima trequartista, poi esterno a tutta fascia. Non splende, no. Ma quel gol del 3-1 è un colpo da campione.

Camara 7

Spigliato, preciso, lucido. Sradica il pallone dai piedi di Tameze per orchestrare il gol del pareggio. È soltanto uno dei 12 palloni recuperati. Arriva al cambio sfinito.

Shomurodov (38’ st) sv