Roma, la Curva Sud sfotte la Lazio: il coro per l'eliminazione dall'Europa League

ROMA - Ricordate il coro "La Roma sì e il Feye-no", sulle note della celebre canzone “Never Going Home” di Kungs? Oggi la Curva Sud lo ha modificato per prendere in giro i tifosi della Lazio. La squadra di Sarri con il ko proprio contro il Feyenoord - finalista con la Roma della scorsa edizione della Conference - è stata eliminata dall'Europa League, scendendo proprio nel torneo vinto dai giallorossi a maggio. Ecco, quel coro "la Roma sì e il Feye-No" è diventato alla fine della sfida contro il Ludogorets "La Roma sì, la Lazio no", per sottolineare il fatto che i giallorossi proseguiranno il loro commino in Europa League.