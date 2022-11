Roma-Lazio, anche Ultimo e Venditti all'Olimpico per il derby

ROMA - Passano i minuti, il derby della Capitale si avvicina e l'Olimpico piano piano si colora di giallorosso e biancoceleste. Sale l'attesa per Roma-Lazio, nessuno si vuole perdere il confronto tra Mourinho e Sarri in una cornice spettacolare. Nemmeno Ultimo e Venditti: i due cantanti, entrambi tifosi romanisti, sono arrivati allo stadio per gustarsi la partita. Il primo si è presentato con la sciarpa della Roma in bella vista, Antonello invece ha preferito scaricare la tensione fumando una sigaretta.