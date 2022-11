Roma, Pellegrini si ferma ancora: lo stop preoccupa Mourinho

ROMA - Un altro stop, questa volta in un match così importanto come il derby. Preoccupano seriamente le condizioni di Lorenzo Pellegrini, uscito dall'inizio del secondo tempo del derby per il solilto problema al flessore della coscia destra. il capitano giallorosso ha avvertito il dolore e ha chiesto immediatamente il cambio: per tante gare ha giocato con il fastidio, stavolta insopportabile per poter continuare. E stavolta Mourinho potrebbe perderlo per queste ultime gare di campionato prima della sosta, con appuntamento al 2023.