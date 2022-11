ROMA - Karsdorp furioso per la sostituzione. Il terzino olandese è stato sostituito al ventesimo del secondo tempo per lasciare il posto a El Shaarawy nel derby. L'esterno non l'ha presa affatto bene: dopo aver letto il suo numero sul tabellone ha fatto qualche smorfia di disappunto ed è uscito dal campo a testa bassa. Ma non solo, non ha dato il cinque a nessuno ed è andato diretto negli spogliatoi senza proferire parola.