ROMA - Dopo un’ora di gioco, con la Roma in svantaggio che fatica a creare gioco e occasioni, Bryan Cristante, capitano dopo l’uscita di Pellegrini, sbaglia completamente un passaggio. L’Olimpico - lato giallorosso - rumoreggia e a quel punto Gianluca Mancini, in panchina, si gira verso la tribuna Monte Mario stizzito, chiedendo incitamenti e non polemiche. Con la Lazio in vantaggio, nervi tesi in casa Roma.