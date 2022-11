Espulsione al derby, il vice di Mou squalificato. Multa alla Roma per il coro su Radu

Squalifica di un turno per Salvatore Foti, vice di José Mourinho, e Roma multata di 5mila euro per un coro dei tifosi contro Radu. Queste le decisioni del giudice sportivo dopo il derby. Foti è stato squalificato per una giornata, con multa di 5mila euro, "per avere contestato l'operato arbitrale imprecando in maniera ingiuriosa".