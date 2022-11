Roma, il gruppo è con Ibanez: la fidanzata lo difende

ROMA - Ibañez più altri dieci . Mourinho è stato chiaro in conferenza stampa e ha mandato un segnale a tutti i tifosi romanisti che in questi ultimi giorni hanno criticato pesantemente il difensore brasiliano per l’errore commesso nel derby. Un errore fatale , che ha permesso alla Lazio di segnare il gol vittoria, ma che è arrivato da un ragazzo che in questa ultima stagione e mezzo si è sempre messo a disposizione del tecnico sacrificandosi e stringendo i denti anche nei momenti più complicati. Per questo Mourinho ha difeso a spada tratta il suo difensore, allontanando i malumori e rincuorandolo in vista dei prossimi due match prima della sosta: «Domani gioca Ibañez più altri dieci. L’anno scorso c’è stato un periodo in cui l’unico difensore centrale era lui, quest’anno siamo andati a Siviglia e quando l’ho visto la mattina pensavo fosse impossibile che giocasse. Quando vinciamo, vinciamo tutti, quando perdiamo, perdiamo tutti: è intoccabile, non c’è storia».

La Roma parte per Reggio Emilia: nessun sorriso, volti concentrati

Tutti con Roger

Insomma, Mou non ha mai pensato di bocciarlo dopo l’errore nel derby, ma anzi, per non perderlo mentalmente lo ha caricato e sostenuto sia dopo la partita sia in conferenza stampa. E così hanno fatto anche i suoi compagni di squadra. Già nello spogliatoio dell’Olimpico nessun giocatore ha criticato la sua prestazione, ma tutti, in primis capitan Pellegrini, lo hanno aiutato a superare il momento e a voltare pagina. Se non altro perché Ibañez è stato uno dei calciatori che più è cresciuto dall’inizio della gestione Mourinho, tanto da entrare nel giro della nazionale brasiliana sebbene il ct Tite abbia deciso di non convocarlo per il Mondiale. Ma Ibañez fin qui è stato indispensabile per la Roma: in campionato è infatti l’unico calciatore di movimento ad aver giocato tutti i minuti di tutte e tredici le partite. Essenziale in difesa, con poche sbavature prima dell’errore contro la Lazio.

Il post della fidanzata

Inevitabilmente sono arrivate critiche nei suoi confronti, alcune anche esagerate e che hanno portato allo sfogo della sua fidanzata Bruna. Qualcuno sui social deve aver superato il limite e il brasiliano, come spesso accade in questi casi, ha dovuto subire l’onta della gogna social. Sia lui, sia la madre dei suoi due figli che sui social ha voluto mandare un messaggio ben chiaro e rivolto a tutti i tifosi: «Basta insulti e offese agli atleti e alle loro famiglie. Tutti possono sbagliare, ma questo non vi dà il diritto di oltrepassare una certa soglia. Smettetela di pensare di avere il diritto di farlo. Parlate così tanto di essere scortesi e non vi accorgete di quanto siete stati sgradevoli voi. Risparmiatevi questo male. Vedo persone che non capiscono niente di questa faccenda imprecare e parlare solo per attirare l’attenzione. Riflettete sui vostri atteggiamenti e notate come siete stati superficiali, vuoti e con un cuore pieno di rabbia e malvagità. Siate rispettosi con le persone. Non mi piace parlare di queste cose, ma credo ci sia un limite a tutto. Capisco il vostro dispiacere e anche la rabbia di alcuni tifosi. Ma bisogna capire che errori e fatalità succedono e possono succedere a tutti. Siate rispettosi e non siate maleducati. Risparmiatevi questo male». Un messaggio perfetto verso chi oltrepassa il limite.