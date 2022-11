Roma, Mourinho da trasferta: col Sassuolo vuole la quinta

ROMA - Ripartire a Reggio Emilia per dimenticare la sconfitta nel derby e centrare addirittura la quinta vittoria consecutiva in trasferta. Già, perché se la Roma si è fermata tre volte all’Olimpico e tra le mura amiche ha una media punti bassa, è fuori casa che la squadra di Mourinho fin qui ha dato il meglio, riuscendo a fare risultato, a portare a casa punti e vittorie importanti per la classifica. Insomma, è una Roma che finora ha fatto di più lontano dall’Olimpico, seppur sempre col sostegno dei propri tifosi. Questo pomeriggio al Mapei Stadium ce ne saranno addirittra quattromila per l’ennesimo sold out anche del settore ospiti in questa stagione tra campionato ed Europa. Il successo riporterebbe entusiasmo ai romanisti e darebbe alla squadra il primato in classifica. Quella relativa esclusivamente alle trasferte. Perché con una vittoria contro il Sassuolo, la Roma aggancerebbe il Napoli (che ha giocato una gara in meno lontano dal San Paolo), rimarcando la sua forza in trasferta dove fin qui ha vinto cinque partite, persa una sola e pareggiata un’altra.

Roma, il Mourinho del pianto

Treand invertito

È vero che fin qui i match persi all’Olimpico sono stati tre big match contro Atalanta, Napoli e Lazio, ma è altrettanto vero che fuori casa la Roma è riuscita a strappare i tre punti a San Siro contro l’Inter e a pareggiare all’Allianz Stadium contro la Juventus. Quattro punti che valgono tanto, soprattutto perché sono gli unici raccolti contro le big. E la Roma ha già eguagliato il punteggio fatto in tutta la scorsa stagione in trasferta contro le grandi del campionato, quando aveva vinto contro l’Atalanta e pareggiato contro il Napoli. Una Roma che sta quindi invertendo totalmente il trend della passata stagione, nella quale alla tredicesima giornata di campionato aveva vinto quattro partite, poi una persa e un’altra pareggiata. Mentre in trasferta aveva già raccolto quattro sconfitte contro Verona, Lazio, Juventus e Venezia. Ma guardando anche l’intero campionato, la squadra giallorossa la scorsa stagione aveva vinto soltanto otto partite, perdendone altrettante e pareggiandone tre.

Le reazioni

Numeri più che incoraggianti per Mourinho, sia per la gara di stasera sia per il tour de force del 2023. La Roma regge meglio il confronto in trasferta rispetto al passato, non molla fino al novantesimo e - fatta eccezione per il ko con l’Udinese - non subisce troppi gol che non permetterebbero una eventuale rimonta. La reazione alla rete subita è l’altro aspetto sul quale Mourinho può sicuramente trovare un po’ di conforto: in tante gare in trasferta la Roma ha saputo riprendere la parita oppure proprio ribaltare il risultato. È successo contro la Juventus, con il gol di Abraham per il pareggio finale, ma anche contro l’Empoli per il successo, e la rimonta sia contro l’Inter sia contro il Verona: in entrambe le partite la squadra di Mou era sotto di una rete e poi invece è riuscita a vincere. La trasferta fa bene alla Roma, Mourinho quindi spera che quella di stasera possa essere la partita giusta per lasciarsi alle spalle il ko nel derby e arrivare nel migliore dei modi all’ultima sfida contro il Torino prima della sosta.