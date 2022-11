Dybala e la spiegazione sul rigore calciato da Belotti contro il Torino: "E' andata così..."

Quanta voglia avevi?

“L’affetto della gente fin da subito è stato incredibile. Io avevo molta voglia e ho lavorato tanto per esserci. Oggi volevo aiutare la mia squadra”.

Come ti senti? Il Mondiale?

“Speriamo vada bene. Ancora non sapevo se sarei riuscito a esserci per il Mondiale. Ho cercato di stringere i tempi per giocare oggi e ci sono riuscito”.

La dinamica del rigore?

“Non c’era un rigorista. Lui si sentiva di calciarlo e l’ho lasciato a lui. Ci fidiamo di tutti, oggi purtroppo ha sbagliato ma poteva sbagliarlo chiunque”.

La vicenda Karsdorp?

“Quando è successo non ci stavo. Queste cose rimangono dentro il nostro spogliatoio, sono cose che accadono. Noi siamo sempre vicino a qualsiasi giocatore".

Un Mondiale senza Italia.

“Per l’Italia è dura lo so. Tra Italia e Argentina c’è molto affetto”.