Pellegrini al lavoro per la Roma senza fare le vacanze

ROMA - Pellegrini non si ferma per la Roma. Niente vacanze per il capitano, che in questi giorni continua ad andare a Trigoria per guarire dalla lesione muscolare ai flessori riportata nella partita contro la Lazio. Dalla scorsa settimana il centrocampista ha svolto intense sedute di fisioterapia e da oggi riprenderà a correre, ha dovuto saltare anche questa convocazione della Nazionale e domenica scorsa contro il Torino è andato in panchina da capitano non giocatore, per stare vicino ai compagni, vista la difficoltà del momento, ma non era in grado di scendere in campo. Lorenzo non si è mai fermato, adesso può sfruttare la sosta per risolvere un problema che si trascina da mesi. Si chiude un anno che gli ha dato la gioia di vincere il suo primo trofeo con la Roma, ma la fine di questo 2022 non è stata felice.