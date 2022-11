Karsdorp resta in Olanda. E la moglie cerca aiuto sui social

Mentre Rick Karsdorp, per il secondo giorno di fila, non si è presentato a Roma per gli allenamenti,sua moglie Astrid Lentini, sul suo profilo Instagram, ha fatto capire che non si muoverà da Amsterdam. E ha chiesto aiuto. Come? Ha chiesto ai suoi follower una mano per cercare una massaggiatrice in città. Evidentemente lo stress di tutta la situazione si fa sentire anche per lei e ha bisogno di rilassarsi...