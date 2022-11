Karsdorp, altra bufera con la Roma: non si è presentato neanche oggi a Trigoria

ROMA - È rottura definitiva tra la Roma e Rick Karsdorp. Dopo la mancata presenza di ieri (domenica) alla ripresa degli allenamenti dopo la settimana di vacanza, il terzino olandese anche questa mattina non ha risposto alla convocazione della Roma, sancendo così una rottura insanabile tra le parti. È ormai impossibile vedere quindi Karsdorp partire per il Giappone per la tournée giallorossa che prenderà il via domani. Due le amichevoli in programma: contro il Nagoya Grampus al Toyota Stadium il 25 novembre, mentre il 28 novembre spazio al test contro lo Yokohama F. Marinos al Japan National. La Roma, oltre a multare il giocatore, lo cederà nel mercato invernale.