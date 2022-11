Da Zaniolo a Mourinho, ecco come Tokyo accoglie la Roma

Tokyo è già pazza per la Roma. Grande entusiasmo in Giappone per l'arrivo dei giallorossi, che hanno scelto la capitale nipponica come destinazione della tournée invernale (in programma da oggi, martedì 22 novembre, fino al 29 novembre) coincidente con la sosta della Serie A per i Mondiali in Qatar. Ad annunciare l'arrivo dei giallorossi un video trasmesso sui maxischermi dei grattacieli della città, dove passano le immagini del tecnico José Mourinho e di Nicolò Zaniolo, ma anche di capitan Lorenzo Pellegrini e di Dybala che è però assente perché impegnato con l'Argentina ai Mondiali in Qatar.