Non c'è pace per la Roma e i muscoli dei suoi giocatori: alla mezzora del primo tempo della seconda amichevole giapponese il centrocampista Tahirovic ha chiesto il cambio per un fastidio alla coscia destra. Il risultato era sull'1-0 per i Marinos Yokohama, il ragazzo che tanto piace a Mourinho (vent'anni il prossimo marzo), si è fermato, ha sentito tirare dietro il muscolo e ha chiesto il cambio. Al suo posto Bove. Quello di Tahirovic è il dodicesimo infortunio muscolare da inizio stagione.