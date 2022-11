Abraham, la delusione è sparita: ecco il messaggio per l'Inghilterra

ROMA - Tammy Abraham ha metabolizzato la delusione di non essere stato convocato per il Mondiale, e adesso tifa i suoi compagni i squadra affinché possano andare il più avanti possibile nella compatizione. Lo ha fatto anche stasera, nella gara vinta 3-0 dall'Inghilterra contro il Galles: una vittoria rotonda, una squadra trascinata da Rashford autore della doppietta e da Foden. Insomma, un'Inghiltterra formato Manchester: United e City. Abraham ha festeggiato sui social i suoi amici e la qualificazione dell'Inghilterra agli ottavi del Mondiale. Delusione superata, adesso Tammy fa il tifo per i suoi.