Roma, le pagelle di Mourinho: promossi e bocciati

ROMA - Dieci giorni di vacanza per recuperare le energie prima di prepararsi a sei mesi di tour de force tra campionato e coppe. I giocatori in giro per il mondo si stanno concedendo un po’ di riposo con le famiglie: chi ha optato per il sole di Dubai come Pellegrini e Cristante, chi invece ha scelto di rimanere in Italia come Zaniolo o Ibanez, e chi invece di tornare a casa, come Volpato volato in Australia e Shomurodov in Uzbekistan. Mete diverse, ma tutti con i compiti per le vacanze: un programma atletico da seguire per essere poi pronti alla ripresa a Trigoria per i test fisici prima di partire per il ritiro in Portogallo, il prossimo 15 dicembre. E come a scuola ci sono giocatori che godono della fiducia del prof per il rendimento positivo, chi invece deve ancora essere valutato dopo prestazioni altalenanti , e chi rischia la bocciatura. E che dovranno fare di tutto per rimettersi sulla buona strada e avere un giudizio positivo. Il “professor” Mourinho ha stilato già le pagelle del primo quadrimestre di questa stagione, dando segnali ai suoi giocatori sul loro rendimento, specialmente a chi rischia la bocciatura perché fin qui non ha rispettato le aspettative e non sta dimostrando il proprio valore. Lo Special One nel corso di questa prima parte di stagione tra interviste, conferenze e scelte di campo ha dato i voti, quindi veri e propri messaggi inviati ai suoi ragazzi su ciò che dovranno dimostrare da gennaio in avanti.

Promossi

In questo primo quadrimestre sono dieci i giocatori che hanno strappato almeno una sufficienza, per prestazioni e atteggiamento. Perché come ha dimostrato Mourinho anche il voto in condotta è molto importante. Giudizi positivi per la difesa e il centrocampo: Rui Patricio, Smalling e Mancini sono considerati dal tecnico dei giocatori affidabili. Al di là di qualche errore, il portiere resta un uomo di Mou, schierato in venti partite su ventuno. L’errore ci può stare, l’atteggiamento in campo sia in partita che in allenamento è stato impeccabile in questa stagione e mezzo in giallorosso. Così come l’altra colonna del tecnico, Nemanja Matic che si è conquistato subito un posto tra i leader dello spogliatoio ed è anche di grande aiuto allo staff dell’allenatore per la crescita dei giovani. E a proposito, Volpato ha seguito attentamente le ripetizioni del serbo e rientra tra i giudizi positivi. Cristante è imprescindibile: ha totalizzato il 100% delle presenze stagionali, e in un centrocampo senza Wijnaldum è un elemento fondamentale nel doppio ruolo. Di Pellegrini ce ne vorrebbero tre, quindi è scontato leggere il nome del capitano nella lista dei promossi di Mourinho. Il rappresentante di classe è indispensabile per gestire i compagni e indirizzarli verso la giusta via. E gli attaccanti? Un voto alto a Dybala, per i suoi 7 gol e i 2 assist, in 12 partite. Tante assenze, nove, ma giustificate. Purtroppo per la Roma. Mourinho poi non giudica sotto al 6, quindi la sufficienza, le prestazioni di Zaniolo ed El Shaarawy. Come direbbe un insegnante: “Potrebbero fare di più e non ridursi al compitino”.

Bocciati

Premessa. La stagione è ancora lunga e non si può parlare di bocciuatura quanto di un voto insufficiente su cui lavorare. La pagella del primo quadrimeste del resto serve a queso, a inviare dei segnali agli studenti per correggere il tiro e tornare a rigare dritto. Messaggio quindi a Tammy Abraham, lo studente modello della scorsa stagione (27 gol) che adesso si è smarrito. Mourinho pretende di più da lui, i quattro gol segnati in questa stagione (tre in campionato, uno in Europa League) sono pochi soprattutto se segnati dal centravanti titolare. Mou spera che si interrompa il prima possibile la crisi dell’inglese che dopo la delusione Mondiale adesso dovrà concentrarsi solamente sulla Roma. Belotti sicuramente insufficiente fin qui: sebbene con un minutaggio inferiore all’ex Chelsea, anche lui non è apparso lucido sotto porta e non a suo agio nel gioco giallorosso. Due reti in Europa League, e poco altro. Mourinho si aspettava di più da lui, ma anche da un altro nuovo innesto, Celik. Il turco ha avuto un lungo stop, ma sia prima l’infortunio sia dopo non è riuscito a esprimersi al massimo e il suo compito sulla fascia destra non è stato così significativo: la Roma si aspetta di più da lui nella seconda parte di stagione, anche in virtù della vera bocciutura già arrivata in questo primo quadrimestre. Karsdorp per la sua insufficienza in condotta, con tanto di sospensione, sarà costretto a cambiare scuola. Non ci sono studenti irrecuperabili, ma nel calcio non tutto si perdona e Mourinho ha preso la sua decisione sul giocatore che “ha tradito il gruppo”. In partenza anche Shomurodov che non ha saputo sfruttare le sue occasioni in questa stagione e mezzo, mentre Viña e Kumbulla non sono tenuti in particolare considerazione con poche presenze (7 l’uruguaiano e 4 l’albanese ma con un totale di 49 minuti in campo) e una partenza quasi certa in estate.