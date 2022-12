Roma, l'ex allenatore della U18: "Tahirovic può diventare un top player"

Arrivano altri elogi per Benjamin Tahirovic, dopo le parole di Mourinho e lo spazio dato nella tournee in Giappone. A parlare stavolta è stato Aniello Parisi, ex allenatore della Roma U18, che ai microfoni di Teleradiostereo ha dichiarato: "È un centrocampista moderno, con grande fisicità, grande personalità e coraggio nella costruzione del gioco, sia nel corto che nella lunga gittata. Per farvi fare un’idea per me somiglia molto al centrocampista dell’Inter Brozovic".