Wijnaldum corre verso il recupero: il video fa impazzire i tifosi della Roma

ROMA - Gini Wijnaldum continua a lavorare sodo per recuperarew il prima possibile dalla frattura alla tibia. Il centrocampista olandese si trova adesso in vacanza ma non sta smettendo di allenarsi in palestra per poter essere a disposizione di Mourinho quanto prima. Il video di Gini ha fatto impazzire i tifosi giallorossi: l'olandese ha infatti postato sui social un suo allenamento con la maglia della Roma: una corsa di qualche metro con tanto di esultanza finale. Il giocatore non recupererà presto, prima di febbraio non sarà a disposizione della Roma, ma già vederlo correre fa ben sperare i romanisti.