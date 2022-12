Roma, Karsdorp contro Mourinho: riconciliazione difficile, divorzio vicino

Negli ultimi giorni Rick Karsdorp è stato molto attento a non comparire sui social. Fino a 24 ore fa era segnalato con moglie, figli, fratello e cognata (in dolce attesa) in Thailandia, tra mare, gite in barca, pesca (di cui è grande appassionato) e spa, ma non si è mai fatto vedere o inquadrare. Il momento è troppo delicato e l'olandese lo sa bene. Tra quattro giorni la Roma riprenderà la preparazione , tra meno di un mese ricomincerà la stagione - e fino a giugno sarà tutta una tirata - ma lui non ha la più pallida idea di quello che potrà succedere.

L'appuntamento

Perché, in teoria, Rick dovrebbe presentarsi a Trigoria, in pratica è tutto da stabilire. Per adesso continua il muro contro muro con la società, per quanto entrambe le parti ne avrebbero fatto volentieri a meno. Ma Mourinho non ha intenzione di tornare a lavorare con lui e, stando a quanto filtra dal suo entourage, Karsdorp non ha intenzione di tornare al Bernardini sostanzialmente da "fuori rosa".

Intrigo mercato

La matassa non è facile da sbrogliare perché la Roma non ha intenzione di regalarlo o prestarlo, visto che è un giocatore di 27 anni con un contratto fino al 2025. In questo momento, però, è complicato pensare che ci sia un club disposto a pagare, almeno, 8-9 milioni per un calciatore finito ai margini e attaccato pubblicamente da un allenatore come Mourinho. Dal canto suo, Karsdorp vuole andar via, giocare, cambiare aria e preme per la cessione, a qualsiasi costo. La soluzione, che accontenterebbe tutti, sarebbe quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto: Rick andrebbe via subito, la Roma sarebbe sicura di incassare. Anche perché senza vendita con soldi il club non potrebbe cercare immediatamente un sostituto. Una situazione complicata, che la visita a cui si è sottoposto il terzino dopo l'invio del certificato medico non ha risolto. Anzi, ha reso ancora più complessa.

I rapporti

In tutto questo quadro, Rick e la sua famiglia non vorrebbero, per ora, tornare in Olanda, ma vorrebbero restare in Italia o andare in Inghilterra o Francia. Alla Roma l'eventuale nuova destinazione interessa poco, per non dire nulla, a patto però che l'agente del ragazzo porti a Trigoria un'offerta che soddisfi Pinto e i Friedkin. Cosa che, al momento, non è successa. Ecco perché da qui a lunedì può ancora accadere di tutto. Compresa la possibilità che Karsdorp torni a fare parte del gruppo? Questa sembra l'ipotesi più remota, anche se il rapporto con i compagni era e resta ottimo. Ma quello con Mourinho, ormai, appare definitivamente compromesso.