Caos politico in Perù, a Lima spunta una bandiera della Roma tra i manifestanti

Sono ore di caos politico in Perù, dove il presidente Pedro Castillo ha tentato un golpe sciogliendo il Parlamento e indicendo nuove elezioni legislative. Colpo di stato fallito però: il Parlamento lo ha destituito e la polizia ha arrestato Castillo. In quelle ore frenetiche a Lima, nella capitale, moltissime persone hanno riempito le strade per protestare e sui social non è sfuggita una bandiera della Roma in mezzo ai manifestanti. Difficile spiegarne il perché, di certo un particolare che è balzato all'occhio dei più attenti e che ha fatto diventare la foto virale in poco tempo.