Belotti si gioca il futuro alla Roma

ROMA - La miglior cura per ritrovare serenità è sicuramente la famiglia. Andrea Belotti se l’è goduta davvero tanto in questi dodici giorni di vacanza per poi cominciare la seconda parte di stagione con la Roma nel migliore dei modi. Il calcio di rigore sbagliato contro il Torino nell’ultima gara prima della sosta dei Mondiali deve essere solamente un lontano ricordo, l’ultima delusione di un avvio di stagione non esaltante in giallorosso nella quale non è riuscito a esprimersi ad alti livelli e a trovare le reti che aveva promesso a Mourinho in estate.

La crisi Capitolo chiuso, adesso il Gallo vuole dimostrare al tecnico, al club e ai suoi nuovi tifosi tutto il suo valore, per ritornare quel centravanti letale che tanto aveva fatto bene in granata prima di essere tormentato dai guai fisici. Su di lui si è abbattuta la sfortuna degli infortuni che non gli hanno dato quella continuità necessaria per esprimersi ad alti livelli, quella che gli serve dopo aver fatto il salto di qualità ed essere passato in un top club come la Roma. La concorrenza naturalmente è aumentata, l’ex capitano del Torino adesso deve guadagnarsi il campo e un posto da titolare e inevitabilmente ogni prestazione è decisiva per ritagliarsi più spazio. Fin qui nonostante la crisi realizzativa di Abraham non è riuscito a imporsi segnando solamente due reti in Europa League: gran parte delle prestazioni sono state negative e nella sfida contro il suo passato è uscito dal campo sotto i fischi dell’Olimpico, sia da parte dei suoi ex tifosi, sia dei romanisti.