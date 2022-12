Roma, ufficiali le ultime due amichevoli in Portogallo: si gioca il 19 e il 22

La Roma ha ufficializzato le ultime due amichevoli del ritiro portoghese, in programma ad Albufeira, in Algarve, dal 15 al 22 dicembre. La società giallorossa giocherà contro il Cadice alle ore 19 di venerdì 16 (le ore 20 in Italia). L'incontro si disputerà allo stadio Muncipal di Albufeira. È lo stesso impianto che a luglio aveva ospitato le sfide del precampionato. Poi la Roma sosterrà un secondo test il 19 dicembre contro il Casa Pia. La partita verrà disputata sempre allo stadio Municipal di Albufeira, con calcio d’inizio alle 19 locali (le 20 italiane). Il Casa Pia è una squadra di Primeira Liga – massima serie portoghese – attualmente quinta in classifica. Infine Pellegrini e compagni affronteranno il 22 dicembre il RKC Waalwijk, formazione di Eredivisie, attualmente al decimo posto nella massima divisione dei Paesi Bassi. La partita è in programma alle ore 15 locali (le 16 italiane) allo stadio Municipal di Albufeira e chiuderà la settimana di lavoro nel sud del Portogallo. Subito dopo, infatti, la Roma rientrerà in Italia.