Come trascorrerà Cerezo il Capodanno? La sorprendente risposta di Vanzina

"Di' un po', secondo te dove lo festeggia il Capodanno Toninho Cerezo ? Secondo me dorme perché è un professionista". Questa battuta, che i tifosi della Roma conoscono a memoria, continua a far parlare di sé a quasi quarant'anni da 'Vacanze di Natale', il film commedia del 1983 che l'ha resa celeberrima. Ogni volta, con l'avvicinarsi delle festività, quella domanda torna nella mente di molti appassionati di calcio giallorossi, tra il serio e lo scherzoso. E ancora oggi c'è chi chiede davvero all'ex calciatore brasiliano dove ha trascorso quel Capodanno tra il 1983 e il 1984, quando era un perno del centrocampo della Roma di Liedholm . Anni fa, al Corriere dello Sport, Cerezo ha risposto così: "Quel Capodanno ero a casa con la famiglia. Non dimentico quella data".

La risposta di Enrico Vanzina

Sull'argomento è tornato lo sceneggiatore romano (e romanista) Enrico Vanzina, che ha scritto 'Vacanze di Natale' a quattro mani con il fratello Carlo, scomparso nel 2018, che ne curò anche la regia. In un'intervista a Specchio di oggi, Vanzina, alla domanda su cosa starà facendo Cerezo, risponde in modo sorprendente: "Questa la so. L'altr'anno mi ha telefonato un amico che vive in Brasile ed è a sua volta amico di Toninho Cerezo: dice che si è rotto le palle perché tutti gli anni lo chiamano per chiedergli se a Capodanno resta a casa a dormire".