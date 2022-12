Totti e Noemi, ecco dove passeranno il Natale e il Capodanno

ROMA - Totti-Ilary, la tregua prima delle feste di Natale. Resta ancora aperta la causa sugli orologi e le borse e i gioielli, che prosegue su un percorso parallelo a quello per la separazione. All’inizio del nuovo anno è prevista la nuova udienza per gli effetti personali di Francesco e di Ilary, poi a marzo è fissata l’udienza per la separazione. Totti domani sbarca a Doha per impegni istituzionali e assisterà alle finali del Mondiale. Sempre a Doha ci sono ancora i Friedkin e potrebbe esserci uno scambio di saluti. Ma il suo ritorno alla Roma, che tante volte è stato dato per imminente, non è mai stato così lontano da quando rassegnò le dimissioni dal ruolo di dirigente che la precedente gestione aveva delimitato senza farlo mai entrare nella stanza dei bottoni.

San Silvestro in spiaggia Totti trascorrerà il Capodanno in qualche località esotica al mare con Noemi e probabilmente anche con i figli. Il Natale invece la nuova coppia lo trascorrerà nella nuova casa a Roma Nord, per Francesco il primo lontano dalla Blasi. Il trasloco nel nuovo appartamento è terminato, i due non hanno perso tempo e lo hanno inaugurato con tantissimi addobbi natalizi che Noemi ha mostrato su Instagram. Nella foto postata si vedono meravigliose vetrate con vista su Roma, un tavolo industrial con alcune sedie di design al centro della stanza. Ormai la coppia è uscita allo scoperto.