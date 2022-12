ROMA - Slitta il colloquio tra la Roma e Rick Karsdorp. Il terzino olandese questa mattina si è presentato al Fulvio Bernardini dopo un mese di assenza e si è allenato regolarmente con il gruppo. Ha ritrovato i compagni di squadra e Mourinho, con il quale però non ci sono stati colloqui. Il giocatore è arrivato alle 10 di mattina, circa un’ora prima dell’inizio della seduta, ma non ha parlato con la dirigenza. L’incontro è posticipato ai prossimi giorni, prima della partenza per il Portogallo.