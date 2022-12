Roma, la trovata di Mourinho: foto sui social per scuotere la squadra

ROMA - José Mourinho suona la carica alla squadra e la sveglia ad alcuni giocatori. A Trigoria si fa subito sul serio, anche nel primo giorno della ripresa degli allenamenti dopo i dodici giorni di vacanza concessi dal tecnico portoghese. Mourinho è stato subito chiaro con i giocatori che ha ritrovato ieri mattina alle 11 al Fulvio Bernardini: bisogna lavorare duramente e già da queste prime sessioni di allenamento per cambiare rotta e non ripartire dai risultati altalenanti della prima parte di stagione. Così il tecnico prima di scendere in campo e visionare gli esercizi dei suoi ha ritrovato la squadra prima nello spogliatoio, poi ha parlato individualmente con alcuni giocatori. Quelli che fin qui non sono stati all’altezza e hanno deluso le aspettative, in primis Tammy Abraham che Mou ha più volte criticato nei post partita per atteggiamento e prestazioni in campo.

I rientri Il tecnico ha chiesto subito una reazione, l’allenamento è stato intenso: una seduta ad alti ritmi che anticipa la pesante settimana in Portogallo che servirà principalmente a lavorare sulla tattica ma anche a ritrovare il ritmo partita con le tre amichevoli programmate contro Cadice, Casa Pia e RKC Waalwijk. La giornata si è aperta naturalmente con l’arrivo dello Special One già ore prima dell’allenamento, poi via via a scaglioni sono arrivati i giocatori (esclusi i nazionali che invece si aggregheranno nei prossimi giorni). Non si è ancora visto a Trigoria Gini Wijnaldum che è sbarcato ieri mattina dopo le vacanze-lavoro a Dubai e che si presenterà domani per visite mediche e gli allenamenti individuali prima della partenza per il Portogallo. In pochi si sono fermati con i tifosi (una decina) presenti fuori dai cancelli del Fulvio Bernardini, Spinazzola è stato il giocatore più disponibile mentre in tanti hanno deciso di entrare immediatamente per prepararsi all’allenamento. E a proposito, le buone notizie sono arrivate per i recuperi: Spinazzola ha lavorato con la squadra e ha superato la lesione, così come Pellegrini che aveva saltato Sassuolo e Torino. In campo anche Cristante (intervento allo scafoide) e Mancini che aveva saltato le amichevoli in Giappone. Prima il lavoro in palestra, poi i test atletici per verificare la condizione fisica dei calciatori dopo questo mese di stop per la sosta con pochi allenamenti tra Trigoria e il Giappone, poi anche un po’ di pallone e divertimento. Zaniolo e Abraham si sono scambiati immagini sui social per il tunnel che l’inglese ha subito dal numero 22: «Uno a zero per te, fratello», ha scritto il centravanti strappando ai tifosi più di un sorriso.