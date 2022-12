Coric a Trigoria fuori rosa? No, eccolo a Doha a tifare Croazia

Nelle ultime settimane Ante Coric aveva fatto parlare di sé solamente per una pistola, finta, ritrovata nella sua camera d'albergo. Adesso il centrocampista croato, che ha un contratto con la Roma fino a giugno, è ricomparso sui social. A Trigoria? No. Nonostante sia fuori rosa e si alleni da solo da tempo, e nonostante la Roma speri che a gennaio trovi una sistemazione così da non dovergli pagare gli ultimi sei mesi d'ingaggio, il centrocampista è in vacanza ed è volato in Qatar, a Doha, per la semifinale tra Croazia e Argentina. Visto come è andata, non ha scelto la serata migliore per vedere la sua nazionale, protagonista, comunque, di un ottimo torneo.