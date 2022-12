L'assessore di Albufeira: "Garantiremo a Mou e alla Roma serenità e isolamento"

La Roma si prepara a volare questo pomeriggio ad Albufeira, in Portogallo, per una settimana di ritiro condito da tre amichevoli. Pochi gli appuntamenti pubblici, gli allenamenti aperti e lo spazio dedicato ai media: per Mou e i giocatori ci sarà tempo e modo solo per allenarsi e giocare. Come conferma l'assessore allo Sport del Comune di Albufeira, Cristiano Cabrita: "Garantiamo a Mourinho e alla Roma le condizioni complete per lavorare in tranquillità e isolamento". Non sarà, scrive la stampa portoghese, la cronaca mediatica del momento a turbare il ritiro invernale della Roma. Sempre secondo la stampa, non sono previsti incontri con la federazione portoghese ad Albufeira: Mourinho penserà solo alla Roma.