Roma, con Karsdorp prove di disgelo: è partito insieme alla squadra

ROMA - Sull’aereo che ha portato la Roma a Faro, per poi trasferirsi in pullman ad Albufeira, c’era anche Rick Karsdorp. L’olandese ha risposto presente alla ripresa degli allenamenti dopo aver disertato la tournée in Giappone. Il futuro del terzino è tutto da scrivere. Non sarà facile cederlo durante il mercato di gennaio e la società auspica di poter recuperare il rapporto fino alla fine della stagione. Sarà una settimana di tregua tra il giocatore e Mourinho, che lo terrà sotto osservazione durante gli allenamenti per capire se i comportamenti, che avevano portato alla rottura, sono cambiati. Karsdorp sarà sotto esame. Se lavorerà bene resterà fino a giugno, anche perchè la Roma farebbe fatica a trovare un sostituto per avere l’alternativa a Celik, che tra l’altro non ha entusiasmato. Dalla ripresa degli allenamenti, prima di partire per il Portogallo, l’olandese si è mosso molto bene, è sembrato molto tranquillo, ha scherzato con i compagni, ha parlato con la società e ha favorito il disgelo.

Poco mercato Il caso sembra quasi rientrato, dopo la rottura fragorosa che si era consumata a Reggio Emilia al termine della partita contro il Sassuolo. Il terzino era stato criticato da Mourinho per “l’atteggiamento poco professionale” mostrato in campo. Nel post-partita l’allenatore aveva accusato il giocatore di essere “colpevole di aver tradito lo sforzo della squadra”. I giorni successivi sono stati molto tesi, con Karsdorp mandato a casa alla vigilia della partita contro il Torino. Adesso stemperare i toni può essere utile a entrambe le parti, anche perchè un trasferimento a gennaio alla fine non conviene a nessuno. C’è stato qualche sondaggio per Karsdorp, Fulham e Lille avrebbero chiesto informazioni alla Roma, ma la formula del prestito gratuito non è presa in considerazione da Tiago Pinto. La voce dell’interessamento della Juventus non ha mai trovato riscontri, anche se il club bianconero segue gli eventi. Il terzino ha deciso di far prevalere il buon senso per provare a ricostruire il rapporto con Mourinho, lacerato dopo la rottura nella serata di Reggio Emilia. Da lunedì ha ripreso ad allenarsi con grande impegno e l’allenatore ne ha preso atto. Per Tiago Pinto questa è la soluzione migliore, considerato che la Roma non è in grado di fare investimenti sul mercato di gennaio. Karsdorp potrebbe partire solo a titolo definitivo e la società lo valuta dieci milioni. Anche per questo non è facile trovare una soluzione per gennaio.