Roma, l’amichevole contro il Casa Pia è un esame per Mourinho

ROMA - Siamo già alla prova d’appello. Seconda amichevole del ritiro in Algarve, la Roma questa sera sfiderà il Casa Pia, squadra quinta in classifica nel campionato portoghese. Obiettivi del match: mettere minuti nelle gambe, vedere un miglioramento tattico della squadra e riscattare la figuraccia col Cadice. Nella prima uscita ad Albufeira la squadra giallorossa si è portata dietro tutti i problemi della prima parte della stagione. I giocatori hanno bisogno di una scossa. La condizione fisica deve migliorare entro il 4 gennaio, la settimana di lavoro in Portogallo era stata pensata proprio per questo. I giocatori hanno avuto due periodi di vacanza, in mezzo la tournèe in Giappone, che come ha spiegato Mourinho aveva motivazioni commerciali. Adesso invece bisogna fare sul serio. Anche se di ritorno dal Portogallo ci saranno altri tre giorni di stop, sacrosanti perchè coincidono con le festività natalizie.

Massima attenzione Ecco perché anche in questa partita Mourinho schiererà la migliore formazione possibile, preparandola anche nella rifinitura di ieri nello stadio Municipal di Albufeira che ospiterà la partita. Allenamento blindato, il tecnico ha lavorato soprattutto sulla parte tattica, con tanti esercizi sul possesso palla, l’uscita con la palla dal basso e la difesa sul pressing avversario. Il tecnico sempre presente in campo, non ha mai perso d’occhio la squadra e a tratti ha fermato il gioco anche per riprendere i movimenti sbagliati di alcuni giocatori. Insomma, non ha voluto lasciare nulla al caso anche in un’amichevole. Del resto il tempo è poco, mancano solamente sedici giorni alla ripresa del campionato e la Roma è ancora indietro nella preparazione al match contro il Bologna.