Mourinho non torna a Roma e resta in Portogallo: c'è un motivo

Terminato il ritiro portoghese, e vinta l'ultima amichevole per 3-0, la Roma si appresta a tornare in Italia già questa sera. Mourinho ha concesso alla squadra tre giorni di riposo, con la ripresa degli allenamenti prevista per il 26 pomeriggio. Lui, per festeggiare Natale con la famiglia, non tornerà con la squadra stasera, ma resterà in Portogallo, tanto che dopo il fischio finale ha salutato tutti. Resteranno in Portogallo anche Rui Patricio, Tiago Pinto e Nuno Santos.