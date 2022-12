Dybala torna e gioca: la Roma può contare su di lui

ROMA - Domani Paulo Dybala torna a Roma . Dieci giorni dopo la vittoria nel Mondiale l’argentino torna a disposizione di Mourinho per preparare il tour de force che attende la squadra giallorossa nel mese di gennaio. La Joya atterrerà a Fiumicino alle 6.45 e si recherà subito a Trigoria. La squadra si allenerà la mattina e il giorno dopo ci sarà l'amichevole contro la Viterbese . Difficile ipotizzare che Dybala partecipi a quel test e considerato che il 31 Mourinho ha concesso un giorno di riposo, il primo allenamento in gruppo per l’ex juventino dovrebbe essere in programma il 1° gennaio, tre giorni prima della partita contro il Bologna , nella quale l’argentino sarà sicuramente in campo. Paulo non vede l’ora, la conquista della Coppa del mondo gli ha trasmesso una grande carica, vuole aiutare la squadra a rilanciarsi in classifica. L’attaccante è venuto incontro alle esigenze di Mourinho, rinunciando a qualche giorno di vacanza , come avevamo anticipato prima ancora che finisse il Mondiale. C’è bisogno della Joya per ridare luce a una squadra che nelle ultime partite di novembre era apparsa spenta. Il rendimento della Roma senza Dybala è nettamente inferiore rispetto a quando c’è lui in campo.

La gestione

L'ultima partita giocata da titolare da Paulo risale al 9 ottobre scorso contro il Lecce, quando rimediò una lesione al retto femorale in occasione del calcio da rigore decisivo trasformato. Poi il recupero a tempo di record per andare in Qatar, la convocazione sul filo di lana e due presenze, per pochi minuti ma lasciando il segno: in semifinale con la Croazia e nella finale contro la Francia, quando ha realizzato anche uno dei rigori decisivi per alzare la Coppa. Ora Mourinho può contare su di lui, ma Paulo va gestito, per evitare altri infortuni. Non può giocare tutte le partite, l’allenatore nella prima parte della stagione lo ha sostituito quasi sempre nel finale. Ha giocato solo due partite per intero, a settembre, a distanza di quattro giorni: con il Ludogorets in Europa League e contro l’Udinese. Per una pura coincidenza sono state due sconfitte. Ormai a Mourinho manca solo Wijnaldum (oltre a Belotti, che ancora si allena a parte) che dovrebbe tornare in campo a fine gennaio, massimo ai primi di febbraio. Dybala rientra a Roma undici giorni dopo la finale Mondiale, quindi ha usufruito solo di dieci giorni di vacanza. Un breve periodo che ha trascorso in Argentina, con la fidanzata Oriana, i parenti e gli amici. Mourinho è felicissimo di poterlo riabbracciare. Non lo vede da un mese e mezzo, lo ha seguito e lo ha sentito durante il Mondiale. Prima dovrà valutare le sue condizioni, poi deciderà insieme al giocatore se fargli fare qualche giorno di allenamento differenziato. A Dybala manca sicuramente il ritmo partita, visto che non gioca titolare da ottobre, ma è un grande professionista e anche in Qatar non ha mai saltato un allenamento. Il piano sarà stilato al suo rientro. Roma e la Roma non vedono l'ora di riabbracciare il loro campione del mondo.