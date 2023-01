Mourinho James Bond? C'è chi vorrebbe portarlo sul set

José Mourinho sul grande schermo? Per adesso l'allenatore portoghese non ci pensa proprio, impegnato come è sulla sua Roma. Eppure c'è chi non lo vedrebbe male in un ruolo specifico. Sam Mendes, regista di due capitoli della saga di James Bond, ha rilasciato un'intervista al The Guardian in cui ha detto di immaginare, per il ruolo del cattivo nel prossimo film di 007, proprio il tecnico della Roma: "Che dire di un grande cattivo di Bond? José Mourinho. Non puoi andare meglio di così, vero?". Nessuno sa cosa ne pensi Mou, ma José è uno abituato a stupire e chissà che in futuro...