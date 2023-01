Dybala e la clausola d'uscita: a quanto può salire il suo stipendio. La Roma si muove

Dybala è tornato e non vede l’ora di riprendersi la Roma dopo il trionfo mondiale con la sua Argentina. I tifosi giallorossi lo riabbracceranno (come è ormai piacevole abitudine) in massa all’Olimpico contro il Bologna . Un bagno d’amore per l’ennesimo tutto esaurito stagionale. Paulo è mancato tanto alla Roma e ai suoi tifosi ma vale anche il discorso inverso.

Tiago Pinto e la condanna del risparmio

Si è parlato molto in queste ore di Paulo con il suo futuro legato a doppio filo a quello di Mourinho. L’ambizione dello Special portoghese ha stregato la Joya che vuole tornare a far innamorare il suo popolo in attesa di conoscere il futuro. Per Tiago Pinto, alle prese con la “condanna del risparmio”, un problema da risolvere in tempi rapidi: c’è la necessità di blindare il tecnico e il fuoriclasse argentino. E serve farlo il prima possibile.

Il contratto di Dybala, eccio le cifre e la clausola d'uscita

Il contratto di Dybala parla chiaro: la durata è di 3 anni più uno; 4 milioni a stagione più 2 di bonus non tutti semplici da raggiungere; al termine del primo anno, se in precedenza non è intervenuta una correzione migliorativa, una clausola d’uscita del valore di 12 milioni per l’estero e 20 per l’Italia in grado di liberare il giocatore. Se la clausola viene nel frattempo azzerata, i bonus diventano parte dello stipendio che sale così a 6 netti. Da queste cifre Tiago deve partire e andare a dama il prima possibile. La Roma non può privarsi del suo Special in panchina e del suo campione in campo. Ricordate tutti gli ultimi minuti della partita contro il Torino, no? La sua luce non è importante, è imprescindibile.