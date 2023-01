“Roma, la nuova maglia ispirata a… Totti”

ROMA - Dopo quasi trent’anni torna il binomio tra la Roma e l’Adidas. L’azienda di abbigliamento sportivo tedesca tenne a battesimo l’esordio di Francesco Totti in Serie A nella stagione 1992\93, continuando il proprio rapporto con il club giallorosso per altri due campionati. L’accordo con il marchio tedesco era nato sotto la presidenza di Dino Viola, e la Roma ebbe modo di festeggiare con il logo Adidas il successo in Coppa Italia del 1991.