Wijnaldum non ce la fa più: ecco il messaggio dell'olandese

Gino Wijnaldum non ce la fa più. Fermo ormai da agosto, l'olandese conta i giorni che lo separano dal rientro in campo. Anche per questo, per ingannare l'attesa, ha pubblicato un video in cui mostra i suoi allenamenti super intensi. E il messaggio non lascia spazio a dubbi: "Ho lavorato molto sul recupero lo scorso anno - ha scritto -, ma ora non vedo l'ora che arrivi questo nuovo". Manca poco, e poi potrà tornare in campo e la rottura della tibia sarà solo un ricordo. La Roma lo aspetta a braccia aperte.