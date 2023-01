ROMA - José Mourinho ha scelto di puntare sul suo pupillo. Benjmanin Tahirovic giocherà titolare nella gara di questo pomeriggio contro il Bologna. Il tecnico portoghese della Roma ha deciso di far esordire il giovane svedese (che ha scelto la nazionale bosniaca) dal primo minuto a centrocampo. Una grande opportunità per Tahirovic di mettersi in mostra ulteriormente agli occhi dello Special One.