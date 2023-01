ROMA - Ormai è finita tra la Roma e Rick Karsdorp. Dopo la tregua e la convocazione per il ritiro in Portogallo e gli allenamenti a Trigoria, Mourinho ha comunque deciso di non convocare il terzino olandese per la sfida contro il Bologna. Una ferita per il tecnico che non si è rimarginata, da qui la scelta di non utilizzarlo per la prima partita alla ripresa della stagione.