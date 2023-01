Dybala ringrazia Abraham: il botta e risposta che emoziona i romanisti

ROMA - Un salvataggio che vale tre punti e finalmente una gioia aspettando il gol perduto: Tammy Abraham salvatore della patria, non per aver gonfiato la rete, ma per l'intervento che preserva l'1-0 che consente alla Roma di piegare il Bologna alla prima dopo la sosta. Un gesto tecnico celebrato dallo stesso club giallorosso, che sul suo profilo Twitter ufficiale ringrazia pubblicamente il giocatore per aver contirbuito in maniera decisiva ai tre punti conquistati dalla squadra di Mourinho. Un cinguettio che ha trovato subito la sponda di un euforico Dybala, che non ha perso l'occasione di caricare il compagno.