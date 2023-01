Dal Brasile: “Mourinho sarà il nuovo ct della Seleçao”. Ecco chi l’ha detto

ROMA - Potrebbe non essere il Portogallo a portare via José Mourinho alla Roma. Almeno stando a quanto sostiene l'ex giocatore Carlos Alberto, che alle dipendenze dello 'Special One' ha giocato una stagione nel Porto vincendo nel 2004 la Champions League (allora 19enne aprì le danze nella finale vinta 3-0 contro il Monaco) e la Coppa Intercontinentale e ha 'anticipato' una notizia che sarebbe clamorosa.