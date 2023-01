'Pazza' Roma, gioia e rimpianto per i tifosi sui social: "Perché aspettare l'87'?"

Dalla delusione per la prestazione della squadra alla goduria per il 2-2 strappato in rimonta contro il Milan: il match di San Siro è stato un'altalena di emozioni e stati d'animo per il popolo giallorosso

© AS Roma via Getty Images