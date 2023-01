Mourinho furioso dopo la Coppa Italia: "Peggior torneo d'Europa"

Dopo Vincent Candela, dopo la società, dopo tutto, José Mourinho in conferenza ne ha anche per la Coppa Italia. O meglio per l'organizzazione del torneo: "Mi piacerebbe vincerla, l'ho vinta una volta contro la Roma qui a Roma. MI piacerebbe vincerla a Roma giocando con la Roma ma penso che sia la peggior coppa d'Europa. Non protegge i più piccoli. Non dà animo a quelli che hanno un sogno e non sto parlando di noi. Sto parlando del Torino che vince sul campo dei Campioni d’Italia e la prossima deve giocare fuori casa perché l’anno scorso la Fiorentina è finita settima e loro ottavi o noni. Questo non capisco. L’anno scorso abbiamo finito sesti, l’anno prima settimo, voglio investire nella Coppa Italia ma se sono una squadra di livello inferiore, non voglio giocarmela. Che motivazione dovrebbero avere? Ora giocano fuori perché il calendario ha deciso questo, dov’è la bellezza della Coppa?