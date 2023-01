Smalling c’è, il rinnovo con la Roma ancora no

ROMA - La Roma e Mourinho tirano un sospiro di sollievo sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini, uscito all’intervallo della sfida di Coppa Italia per un problema alla coscia destra. Dagli esami strumentali di ieri sono state escluse lesioni, il vero punto debole del capitano giallorosso che già in questa prima parte di stagione è stato costretto a fermarsi per un mese. Lorenzo sarà quindi a disposizione di Mourinho che oggi, nell’allenamento di rifinitura, dovrà valutare le sue condizioni e decidere se impiegarlo dal primo minuto o a gara in corso. Il giocatore già da ieri ha dato la sua disponibilità a giocare, ma non è una novità: anche se non al meglio non si è mai tirato indietro cercando sempre di aiutare la squadra. Se dovesse farcela, a quel punto l’altro interrogativo del tecnico sarebbe l’utilizzo da titolare di Zaniolo. Mou è orientato a schierare i Fab Four come a San Siro, quindi i due giocatori già citati più Dybala e Abraham, che cerca il secondo gol consecutivo in campionato dopo quello decisivo col Milan. Sorrisi ieri a Trigoria per l’allenamento in gruppo di Wijnaldum: l’olandese ha lavorato insieme ai compagni che non hanno giocato in coppa: seduta atletica e col pallone ma senza partitella o contatto con i compagni. Passi avanti nel recupero, ma per il rientro bisognerà aspettare ancora un mese.